Грозы, град и шквальный ветер: опасная погода накроет семь областей

В ближайшие часы и до конца суток в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и сильные порывы ветра. Синоптики объявили первый уровень опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Украину накроет гроза! В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях синоптики Укргидрометцентра в ближайшие три часа с сохранением до конца суток прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что "объявлен I уровень опасности", то есть - желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны - предостерегают в ГСЧС.

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