Грозы, град и шквальный ветер: опасная погода накроет семь областей
Киев • УНН
В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и сильные порывы ветра. Объявлен первый уровень опасности, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.
В ближайшие часы и до конца суток в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и сильные порывы ветра. Синоптики объявили первый уровень опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Украину накроет гроза! В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях синоптики Укргидрометцентра в ближайшие три часа с сохранением до конца суток прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с
Спасатели добавляют, что "объявлен I уровень опасности", то есть - желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны
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