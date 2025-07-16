Число жертв жары в Испании резко возросло на фоне рекордных температур

Экстремальная жара в Испании в этом году оказалась в десять раз смертоноснее, чем в прошлом году. С середины мая до середины июля из-за аномальной жары в стране погибло около 1180 человек, по сравнению со 114 в 2024 году, по данным Минздрава Испании, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Власти Испании за последние два месяца объявили в общей сложности 76 «красных» предупреждений об экстремальной жаре, тогда как за аналогичный период 2024 года таких предупреждений не было.

По данным метеорологического агентства Aemet, этот июнь стал самым жарким в истории Испании: средняя температура составляла 23,6°C, что на 3,5°C выше среднего исторического значения с 1991 по 2020 год.

По данным правительства, более 95% умерших этим летом были старше 65 лет, и почти две трети из них - женщины. Наибольшая смертность зарегистрирована в северных регионах Галисии, Ла-Риохи, Астурии и Кантабрии, где исторически летом наблюдались умеренные температуры, поэтому они более уязвимы к экстремальной жаре.

По данным исследовательского центра Instituto de Salud Carlos III, уровень смертности в Испании, связанной с жарой, значительно выше, чем уровень смертности от тепловых ударов, о котором сообщает региональная власть в стране. По данным правительства, в течение последних двух месяцев было зарегистрировано 10 таких случаев. Многие эксперты утверждают, что количество смертей от жары занижено, поскольку сложно подтвердить, что отдельные случаи смерти связаны с жарой.

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