Жертв спеки в Іспанії різко побільшало на тлі рекордних температур

Екстремальна спека в Іспанії цього року виявилася вдесятеро смертоноснішою, ніж торік. З середини травня до середини липня через аномальну спеку у країні загинуло близько 1180 осіб, порівняно зі 114 у 2024 році, за даними МОЗ Іспанії, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Влада Іспанії за останні два місяці оголосила загалом 76 "червоних" попереджень про екстремальну спеку, тоді як за аналогічний період 2024 року таких попереджень не було.

За даними метеорологічного агентства Aemet, цей червень став найспекотнішим в історії Іспанії: середня температура становила 23,6°C, що на 3,5°C вище середнього історичного значення з 1991 по 2020 рік.

За даними уряду, понад 95% померлих цього літа були старшими за 65 років, і майже дві третини з них - жінки. Найбільша смертність зареєстрована у північних регіонах Галісії, Ла-Ріохі, Астурії та Кантабрії, де історично влітку спостерігалися помірні температури, тому вони більш уразливі до екстремальної спеки.

За даними дослідницького центру Instituto de Salud Carlos III, рівень смертності в Іспанії, пов'язаної зі спекою, значно вищий, ніж рівень смертності від теплових ударів, про який повідомляє регіональна влада в країні. За даними уряду, протягом останніх двох місяців було зареєстровано 10 таких випадків. Багато експертів стверджують, що кількість смертей від спеки занижена, оскільки складно підтвердити, що окремі випадки смерті пов'язані зі спекою.

Лісові пожежі в Греції призвели до евакуації на тлі повернення до Європи хвилі спеки