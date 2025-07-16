Грози, град і шквальний вітер: небезпечна погода накриє сім областей
Київ • УНН
У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град та сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
У найближчі години й до кінця доби в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град та сильні пориви вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС.
Україну накриє гроза! У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях синоптики Укргідрометцентру у найближчі три години з утриманням до кінця доби прогнозують грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с
Рятувальники додають, що "оголошено І рівень небезпеки", тобто - жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Будьте уважні
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