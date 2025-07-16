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Грози, град і шквальний вітер: небезпечна погода накриє сім областей

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град та сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.

Грози, град і шквальний вітер: небезпечна погода накриє сім областей

У найближчі години й до кінця доби в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град та сильні пориви вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС.

Україну накриє гроза! У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях синоптики Укргідрометцентру у найближчі три години з утриманням до кінця доби прогнозують грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с

- ідеться у дописі.

Рятувальники додають, що "оголошено І рівень небезпеки", тобто - жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Будьте уважні

- застерігають в ДСНС.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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