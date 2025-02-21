Grimes прислала тревожное сообщение Маску об их ребенке во время его выступления с бензопилой

Певица Grimes опубликовала в X пост, в котором заявила, что миллиардер Илон Маск игнорирует ее сообщения о серьезных медицинских проблемах их ребенка. Это произошло в то время, когда миллиардер участвовал в Конференции консервативных политических действий (CPAC) вместе с президентом Аргентины Хавьером Миллеем. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Grimes, чье настоящее имя Клэр Элиз Буше, является матерью трех из 13 известных детей Маска - четырехлетнего XÆ A-12, трехлетней Эксы и двухлетнего Техно. На прошлой неделе Эшли Сент-Клер заявила, что родила самого маленького ребенка Маска всего пять месяцев назад.

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В четверг Маск присутствовал на Конференции консервативных политических действий вместе с президентом Аргентины Хавьером Миллеем. Он держал в руках бензопилу, надев солнцезащитные очки-авиаторы и кепку MAGA, что символизировало сокращения, которые он проводит в федеральном правительстве.

Именно тогда Grimes опубликовала сообщение, которое сейчас удалено, где просила миллиардера связаться с ней относительно их ребенка.

"Пожалуйста, дай ответ на медицинский кризис нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Это требует немедленного внимания", - написала Grimes.

Она написала, что Маск даже не обязан был ей отвечать, а мог связаться с ней через третье лицо.

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"Если ты не хочешь со мной разговаривать, пожалуйста, назначь или найми кого-нибудь, кто сможет, чтобы мы могли двигаться дальше в решении этой проблемы. Это срочно, Илон", - говорится в сообщении певицы.

Подписчики в социальных сетях в ответ выразили Grimes свое сочувствие и задались вопросом, почему она решила вынести это на публику, заявив, что последствия могут нанести непоправимый вред.

"Я не буду раскрывать подробности, но он не отвечает на текстовые сообщения, звонки или электронные письма и пропускает все встречи, а наш ребенок будет страдать от пожизненной инвалидности, если он не ответит как можно скорее, поэтому мне нужно, чтобы он, черт возьми, ответил, и если мне придется оказывать публичное давление, то, считаю, мы находимся именно в этом положении", - написала женщина.

Маск на момент публикации не ответил на сообщение Grimes, хотя он сделал несколько постов на X с тех пор, как она попросила о помощи.

После того, как Grimes удалила пост, один из ее подписчиков заявил, что ее оригинальный твит попал в "теневой бан" от X.

Ранее Grimes уже боролась с Маском за право опеки над детьми. На прошлой неделе она выразила недовольство тем, что миллиардер взял их сына XÆ A-12 на пресс-конференцию в Овальном кабинете с Трампом.

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