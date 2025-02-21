Grimes прислала тревожное сообщение Маску об их ребенке во время его выступления с бензопилой

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 3461 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 10066 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 27637 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
10:43 • 42152 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 53479 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 92311 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
09:19 • 90776 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
08:35 • 44463 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 115707 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135347 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

21 февраля, 02:32 • 129061 просмотра
Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

21 февраля, 04:26 • 129847 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 125243 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

07:32 • 63338 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

07:53 • 82418 просмотра
публикации
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

10:38 • 46965 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

10:19 • 92311 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 205268 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 184929 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 182005 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 16202 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 125243 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 115388 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 116242 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

20 февраля, 14:50 • 117274 просмотра
Актуальное
Grimes прислала тревожное сообщение Маску об их ребенке во время его выступления с бензопилой

Grimes прислала тревожное сообщение Маску об их ребенке во время его выступления с бензопилой

Киев  •  УНН

 • 7155 просмотра

Read in English

Певица Grimes публично обратилась к Илону Маску из-за игнорирования сообщений о серьезных медицинских проблемах их ребенка. Маск присутствовал на конференции CPAC и не отреагировал на просьбу матери своего ребенка.

Певица Grimes опубликовала в X пост, в котором заявила, что миллиардер Илон Маск игнорирует ее сообщения о серьезных медицинских проблемах их ребенка. Это произошло в то время, когда миллиардер участвовал в Конференции консервативных политических действий (CPAC) вместе с президентом Аргентины Хавьером Миллеем. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

Grimes, чье настоящее имя Клэр Элиз Буше, является матерью трех из 13 известных детей Маска - четырехлетнего XÆ A-12, трехлетней Эксы и двухлетнего Техно. На прошлой неделе Эшли Сент-Клер заявила, что родила самого маленького ребенка Маска всего пять месяцев назад.  

Американская блогерша заявила, что родила Маску тринадцатого ребенка15.02.25, 20:06 • 33055 просмотров

В четверг Маск присутствовал на Конференции консервативных политических действий вместе с президентом Аргентины Хавьером Миллеем. Он держал в руках бензопилу, надев солнцезащитные очки-авиаторы и кепку MAGA, что символизировало сокращения, которые он проводит в федеральном правительстве.

Именно тогда Grimes опубликовала сообщение, которое сейчас удалено, где просила миллиардера связаться с ней относительно их ребенка. 

"Пожалуйста, дай ответ на медицинский кризис нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Это требует немедленного внимания", - написала Grimes. 

Она написала, что Маск даже не обязан был ей отвечать, а мог связаться с ней через третье лицо.  

Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram26.03.24, 12:16 • 29959 просмотров

"Если ты не хочешь со мной разговаривать, пожалуйста, назначь или найми кого-нибудь, кто сможет, чтобы мы могли двигаться дальше в решении этой проблемы. Это срочно, Илон", - говорится в сообщении певицы.

Подписчики в социальных сетях в ответ выразили Grimes свое сочувствие и задались вопросом, почему она решила вынести это на публику, заявив, что последствия могут нанести непоправимый вред.

"Я не буду раскрывать подробности, но он не отвечает на текстовые сообщения, звонки или электронные письма и пропускает все встречи, а наш ребенок будет страдать от пожизненной инвалидности, если он не ответит как можно скорее, поэтому мне нужно, чтобы он, черт возьми, ответил, и если мне придется оказывать публичное давление, то, считаю, мы находимся именно в этом положении", - написала женщина.

Маск на момент публикации не ответил на сообщение Grimes, хотя он сделал несколько постов на X с тех пор, как она попросила о помощи.

После того, как Grimes удалила пост, один из ее подписчиков заявил, что ее оригинальный твит попал в "теневой бан" от X. 

Ранее Grimes уже боролась с Маском за право опеки над детьми. На прошлой неделе она выразила недовольство тем, что миллиардер взял их сына XÆ A-12 на пресс-конференцию в Овальном кабинете с Трампом.

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме13.02.25, 18:24 • 124874 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществополитикаЗдоровье
belii-domБелый дом
khaver-mileiХавьер Милей
argentinaАргентина
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск

Обратиться по вопросам размещения рекламы