Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram

Экс-партнерша Илона Маска, канадская певица и музыкант Grimes (Граймс) рассказала, кто ее новый бойфренд на фоне судебного спора с бизнесменом. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Grimes в социальной сети.

Детали

Музыкант Клэр "Grimes" Буше рассказала о своих отношениях с музыкальным продюсером Anyma, также известным как Маттео Миллери (Matteo Milleri), поделившись тремя эстетическими фотографиями в Instagram.

Романтические фотографии, которыми Граймс поделилась в Instagram, подтверждают их новые отношения, которые вышли за рамки профессиональных после совместной работы над песней "Welcome To The Opera".

Два года назад 36-летняя девушка разорвала отношения с Илоном Маском, - пара была вместе три года, у них трое общих детей.

Несмотря на первоначальные усилия по эффективному совместному воспитанию детей, отношения между ними значительно обострились после иска Маска о родительских правах в сентябре 2023 года.

Кто является новым бойфрендом Grimes

Matteo Milleri (Anyma) 35 лет, он родился 19 мая 1988 года в Нью-Йорке. Известен как участник дуэта Tale of Us и соучредитель лейбла Afterlife Records; был женат на модели Виттории Церетти и официально расстался с ней в сентябре 2023 года.

Напомним

Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.

С 25 марта по 1 апреля в Украине стартовал опрос в приложении "Дія" для отбора членов Национального жюри, которые будут оценивать выступления участников от других стран в финале песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальме.

Кроме того, УНН сообщал, что Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.