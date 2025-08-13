Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей
Киев • УНН
Двое правоохранителей на Днепропетровщине предстанут перед судом за вымогательство взяток у водителей на блокпосту. Они требовали от 7 до 20 тыс. грн за несуществующие нарушения ПДД, задокументировано 14 эпизодов на сумму более 140 тыс. грн.
В Днепропетровской области будут судить двух правоохранителей, которые занимались поборами во время патрулирования на одном из блокпостов. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГБР, правоохранители во время патрулирования останавливали автомобили за якобы нарушение ПДД, но вместо штрафов требовали заплатить им от 7 до 20 тыс. грн в зависимости от "выявленного" правонарушения.
Они вводили "нарушителей" в заблуждение, угрожая лишением водительского удостоверения. В итоге у водителей не оставалось другого варианта, как заплатить
Отмечается, что взятки фигуранты брали наличными на месте, или "предлагали" банковский перевод на карту их товарища. Сообщником оказался бывший сотрудник того же отделения полиции, который вышел на пенсию и решил подзаработать.
Следователи ГБР задокументировали 14 эпизодов вымогательства и получения правоохранителями денег от водителей на общую сумму более 140 тысяч гривен.
Правоохранители и их сообщник обвиняются в получении должностным лицом неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды, совершенном повторно, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним
На Закарпатье таможенник и правоохранитель пытались организовать схему незаконного выезда мужчин призывного возраста. Их задержали во время получения 26 тысяч долларов и сопровождения "клиентов" к границе, дело передано в суд.
