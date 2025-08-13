Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей

В Днепропетровской области будут судить двух правоохранителей, которые занимались поборами во время патрулирования на одном из блокпостов. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГБР, правоохранители во время патрулирования останавливали автомобили за якобы нарушение ПДД, но вместо штрафов требовали заплатить им от 7 до 20 тыс. грн в зависимости от "выявленного" правонарушения.

Они вводили "нарушителей" в заблуждение, угрожая лишением водительского удостоверения. В итоге у водителей не оставалось другого варианта, как заплатить - говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что взятки фигуранты брали наличными на месте, или "предлагали" банковский перевод на карту их товарища. Сообщником оказался бывший сотрудник того же отделения полиции, который вышел на пенсию и решил подзаработать.

Следователи ГБР задокументировали 14 эпизодов вымогательства и получения правоохранителями денег от водителей на общую сумму более 140 тысяч гривен.

Правоохранители и их сообщник обвиняются в получении должностным лицом неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды, совершенном повторно, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним

На Закарпатье таможенник и правоохранитель пытались организовать схему незаконного выезда мужчин призывного возраста. Их задержали во время получения 26 тысяч долларов и сопровождения "клиентов" к границе, дело передано в суд.

