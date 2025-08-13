$41.450.06
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Двоє правоохоронців на Дніпропетровщині постануть перед судом за вимагання хабарів у водіїв на блокпосту. Вони вимагали від 7 до 20 тис. грн за неіснуючі порушення ПДР, задокументовано 14 епізодів на суму понад 140 тис. грн.

Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв

На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які займалися поборами під час патрулювання на одному з блокпостів. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ДБР, правоохоронці під час патрулювання зупиняли автомобілі за нібито порушення ПДР, але замість штрафів вимагали заплатити їм від 7 до 20 тис. грн залежно від "виявленого" правопорушення. 

Вони вводили "порушників" в оману, погрожуючи позбавленням водійського посвідчення. У підсумку у водіїв не залишалось іншого варіанту, як заплатити

- йдеться у дописі ДБР.

Зазначається. що хабарі фігуранти брали готівкою на місці, або "пропонували" банківський переказ на картку їх товариша. Спільником виявився колишній працівник того ж відділку поліції, який вийшов на пенсію та вирішив підзаробити.

Слідчі ДБР задокументували 14 епізодів вимагання та отримання правоохоронцями грошей від водіїв на загальну суму понад 140 тисяч гривень.

Правоохоронці та їх спільник обвинувачуються в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

На Закарпатті митник та правоохоронець намагалися організувати схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Їх затримали під час отримання 26 тисяч доларів та супроводу "клієнтів" до кордону, справу передано до суду.

Погрожував вбити суддю, а військовозобов’язаному обіцяв виїзд за кордон: на Львівщині судитимуть адвоката29.07.25, 15:08 • 3744 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Закарпатська область
Дніпропетровська область