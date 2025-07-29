Погрожував вбити суддю, а військовозобов’язаному обіцяв виїзд за кордон: на Львівщині судитимуть адвоката

За даними слідства, правозахисник за "запит" пообіцяв "клієнту" підроблені документи і безперешкодний виїзд до Польщі. Також встановлено, що фігурант погрожував вбити суддю.

Про це передає Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.

Деталі

До суду скеровано акт обвинувачення стосовно адвоката, якому інкримінують:

організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України;

погрозу вбивством щодо судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Довідка

Слідством встановлено, що під час дії воєнного стану правозахисник за 16 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному, що організує його безперешкодний виїзд за кордон.

Суть злочинної схеми:

У зазначеній схеми планувалося виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного. У подальшому, на підставі цих документів, чоловік мав виїхати з України, супроводжуючи "хвору" матір за кордон - нібито на її лікування.

Адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини грошових коштів – 5 000 доларів США.

Крім того, встановлено:

Обвинувачений погрожував вбивством судді за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. - інформує Офіс Генерального прокурора.

Адвокат надіслав судді погрози про розправу приватним повідомленням на його телефон.

Доповнення

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо

Кількісні показники незаконних спроб перетину кордону не зростає. За останні місяці тенденція немає коливань ні до збільшення, ні до зменшення.

Колишньому народному депутату та трьом спільникам повідомлено про підозру у привласненні понад 21 млн грн.