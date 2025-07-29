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Угрожал убить судью, а военнообязанному обещал выезд за границу: на Львовщине будут судить адвоката

Киев • УНН

 • 874 просмотра

На Львовщине адвоката будут судить за организацию незаконной переправки военнообязанного за границу за $16 000 и угрозы убийством судье. Он обещал изготовить фиктивные документы о болезни матери для выезда мужчины из Украины.

Угрожал убить судью, а военнообязанному обещал выезд за границу: на Львовщине будут судить адвоката

По данным следствия, правозащитник за «запрос» пообещал «клиенту» поддельные документы и беспрепятственный выезд в Польшу. Также установлено, что фигурант угрожал убить судью.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката, которому инкриминируют:

  • организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины;
    • угрозу убийством в отношении судьи в связи с ее деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.

      Справка

      Следствием установлено, что во время действия военного положения правозащитник за 16 000 долларов США обещал военнообязанному, что организует его беспрепятственный выезд за границу.

      Суть преступной схемы:

      В указанной схеме планировалось изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного. В дальнейшем, на основании этих документов, мужчина должен был выехать из Украины, сопровождая «больную» мать за границу – якобы на ее лечение.

      Адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части денежных средств – 5 000 долларов США.

      Кроме того, установлено:

      Обвиняемый угрожал убийством судье за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

      - информирует Офис Генерального прокурора.

      Адвокат прислал судье угрозы о расправе частным сообщением на его телефон.

      Дополнение

      Досудебное расследование осуществляли следователи ТУ ГБР, при оперативном сопровождении Управления СБУ во Львовской области.

      Напомним

      Количественные показатели незаконных попыток пересечения границы не растут. За последние месяцы тенденция не имеет колебаний ни к увеличению, ни к уменьшению. 

      Бывшему народному депутату и трем сообщникам сообщено о подозрении в присвоении более 21 млн грн.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ОбществоКриминал и ЧП
      Львовская область
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Польша
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