Екснардеп та його спільники привласнили 21 мільйон гривень під виглядом продажу нерухомості - Офіс Генпрокурора

Чотирьом учасникам організованої злочинної групи, включаючи колишнього народного депутата повідомлено про підозру у незаконному привласненні понад 21 млн грн коштів столичного підприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, фігуранти, серед яких - колишній народний депутат VII–VIII скликань, обіцяли передати у власність частину приміщення в Солом'янському районі Києва, отримали гроші, але нічого не передали.

Як вказали у прокуратурі, всі дії були добре сплановані завчасно: екснардеп залучив підконтрольні фірми та своїх людей - адвокатів, юриста і директора товариства.

У результаті оборудок, вся будівля у 2021 році перейшла до компанії-нерезидента, а потерпілому завдано збитків на понад 21 млн грн - йдеться у повідомленні ОГП.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони з листуванням, яке підтверджує домовленості щодо схеми привласнення коштів та відчуження нерухомості.

Організатору та його спільникам прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні. Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема - взяття під варту.

Слідство за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України триває. Розслідування проводиться слідчими Нацполіції за оперативного супроводу ДСР.

Нагадаємо

Раніше правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника управління Департаменту комунальної власності КМДА, через недбалість якого було приватизовано приміщення в центрі столиці - на вулиці Тарасівській площею 327,2 м² - за заниженою вартістю, що призвело до недоотримання бюджетом 2,7 млн грн.