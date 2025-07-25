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Экс-нардеп и его сообщники присвоили 21 миллион гривен под видом продажи недвижимости - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Бывшему народному депутату и трем сообщникам сообщено о подозрении в присвоении более 21 млн грн.

Экс-нардеп и его сообщники присвоили 21 миллион гривен под видом продажи недвижимости - Офис Генпрокурора

Четырем участникам организованной преступной группы, включая бывшего народного депутата, сообщено о подозрении в незаконном присвоении более 21 млн грн средств столичного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

Детали

По данным следствия, фигуранты, среди которых - бывший народный депутат VII–VIII созывов, обещали передать в собственность часть помещения в Соломенском районе Киева, получили деньги, но ничего не передали. 

Как указали в прокуратуре, все действия были хорошо спланированы заранее: экс-нардеп привлек подконтрольные фирмы и своих людей - адвокатов, юриста и директора общества.

В результате сделок, все здание в 2021 году перешло к компании-нерезиденту, а потерпевшему нанесен ущерб на более 21 млн грн

- говорится в сообщении ОГП.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с перепиской, подтверждающей договоренности относительно схемы присвоения средств и отчуждения недвижимости.

Организатору и его сообщникам прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в завладении имуществом, легализации доходов и служебном подлоге. Сейчас готовится ходатайство в суд относительно мер пресечения, в частности - заключения под стражу.

Следствие по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины продолжается. Расследование проводится следователями Нацполиции при оперативном сопровождении ДСР.

Напомним 

Ранее правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника управления Департамента коммунальной собственности КГГА, из-за халатности которого было приватизировано помещение в центре столицы - на улице Тарасовской площадью 327,2 м² - по заниженной стоимости, что привело к недополучению бюджетом 2,7 млн грн.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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