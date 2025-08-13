На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які організували схему незаконного виїзду чоловіків

На Закарпатті митник та правоохоронець намагалися організувати схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Їх затримали під час отримання 26 тисяч доларів та супроводу "клієнтів" до кордону. Справу передано до суду. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції завершили досудове розслідування щодо інспектора митної служби та працівника одного із правоохоронних органів Закарпатської області, які намагалися налагодити схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмисники запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. Митник мав за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти й самостійно "домовитися" з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд. Далі, за їхнім задумом, "клієнти" проходили кордон без перевірок - йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що за свої "послуги" ділки вимагали по 16 тисяч доларів США з кожного, з яких 6 тисяч доларів США отримали авансом. У разі успіху вони планували зробити цю схему постійною.

За даними ДБР, фігурантів було затримано у травні цього року під час супроводу "клієнтів" до кордону та одержання ще 26 тисяч доларів США.

Митника та працівника правоохоронного органу судитимуть за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів), а митника додатково за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Санкції статей передбачає найсуворіше покарання до 9 років позбавлення волі - повідомляє Державне бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.

