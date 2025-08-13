$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які організували схему незаконного виїзду чоловіків

Київ • УНН

 • 0 перегляди

На Закарпатті митник та правоохоронець намагалися організувати схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Їх затримали під час отримання 26 тисяч доларів та супроводу "клієнтів" до кордону, справу передано до суду.

На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які організували схему незаконного виїзду чоловіків

На Закарпатті митник та правоохоронець намагалися організувати схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Їх затримали під час отримання 26 тисяч доларів та супроводу "клієнтів" до кордону. Справу передано до суду. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції завершили досудове розслідування щодо інспектора митної служби та працівника одного із правоохоронних органів Закарпатської області, які намагалися налагодити схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмисники запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. Митник мав за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти й самостійно "домовитися" з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд. Далі, за їхнім задумом, "клієнти" проходили кордон без перевірок

- йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що за свої "послуги" ділки вимагали по 16 тисяч доларів США з кожного, з яких 6 тисяч доларів США отримали авансом. У разі успіху вони планували зробити цю схему постійною.

За даними ДБР, фігурантів було затримано у травні цього року під час супроводу "клієнтів" до кордону та одержання ще 26 тисяч доларів США.

Митника та працівника правоохоронного органу судитимуть за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів), а митника додатково за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Санкції статей передбачає найсуворіше покарання до 9 років позбавлення волі

- повідомляє Державне бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.

На Закарпатті затримали велику групу нелегалів, які намагалися проникнути до Словаччини11.08.25, 17:40 • 2892 перегляди

Віта Зеленецька

