На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, организовавших схему незаконного выезда мужчин

На Закарпатье таможенник и правоохранитель пытались организовать схему незаконного выезда мужчин призывного возраста. Их задержали во время получения 26 тысяч долларов и сопровождения "клиентов" к границе. Дело передано в суд. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении инспектора таможенной службы и сотрудника одного из правоохранительных органов Закарпатской области, которые пытались наладить схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленники предложили двум мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. Таможенник должен был за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта и самостоятельно "договориться" с коллегами о беспрепятственном пересечении и внесении фиктивных отметок о законном выезде. Далее, по их замыслу, "клиенты" проходили границу без проверок - говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что за свои "услуги" дельцы требовали по 16 тысяч долларов США с каждого, из которых 6 тысяч долларов США получили авансом. В случае успеха они планировали сделать эту схему постоянной.

По данным ГБР, фигуранты были задержаны в мае этого года во время сопровождения "клиентов" к границе и получения еще 26 тысяч долларов США.

Таможенника и сотрудника правоохранительного органа будут судить по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений), а таможенника дополнительно по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Санкции статей предусматривают самое суровое наказание до 9 лет лишения свободы - сообщает Государственное бюро расследований.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. Пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.

