На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, организовавших схему незаконного выезда мужчин

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 10508 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 31418 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 28983 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 51490 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 32909 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37432 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 101834 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97387 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 95982 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 44979 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
69%
755мм
Популярные новости
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС12 августа, 14:20 • 25751 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 15320 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto12 августа, 15:59 • 15364 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 11166 просмотра
На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупантаVideo17:04 • 7322 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 10508 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 11172 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 31418 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 51490 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 101834 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Реджеп Тайип Эрдоган
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 2482 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 15327 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 87961 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 49979 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 206621 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, организовавших схему незаконного выезда мужчин

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Закарпатье таможенник и правоохранитель пытались организовать схему незаконного выезда мужчин призывного возраста. Их задержали при получении 26 тысяч долларов и сопровождении "клиентов" к границе, дело передано в суд.

На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, организовавших схему незаконного выезда мужчин

На Закарпатье таможенник и правоохранитель пытались организовать схему незаконного выезда мужчин призывного возраста. Их задержали во время получения 26 тысяч долларов и сопровождения "клиентов" к границе. Дело передано в суд. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении инспектора таможенной службы и сотрудника одного из правоохранительных органов Закарпатской области, которые пытались наладить схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленники предложили двум мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. Таможенник должен был за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта и самостоятельно "договориться" с коллегами о беспрепятственном пересечении и внесении фиктивных отметок о законном выезде. Далее, по их замыслу, "клиенты" проходили границу без проверок

- говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что за свои "услуги" дельцы требовали по 16 тысяч долларов США с каждого, из которых 6 тысяч долларов США получили авансом. В случае успеха они планировали сделать эту схему постоянной.

По данным ГБР, фигуранты были задержаны в мае этого года во время сопровождения "клиентов" к границе и получения еще 26 тысяч долларов США.

Таможенника и сотрудника правоохранительного органа будут судить по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений), а таможенника дополнительно по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Санкции статей предусматривают самое суровое наказание до 9 лет лишения свободы

- сообщает Государственное бюро расследований.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. Пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.

На Закарпатье задержана большая группа нелегалов, пытавшихся проникнуть в Словакию11.08.25, 17:40 • 2894 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
Украина