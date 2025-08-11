На Закарпатье задержана большая группа нелегалов, пытавшихся проникнуть в Словакию
На Закарпатье вблизи села Палло задержаны 19 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. Нарушителей обнаружили камеры, на место прибыли оперативные группы.
Детали
Группа из 19 человек была обнаружена недалеко от украинско-словацкой границы, когда пыталась незаконно попасть на территорию Словакии. Инцидент произошел вблизи села Палло на Ужгородщине, где пограничники Чопского отряда зафиксировали движение нарушителей с помощью камер наблюдения.
Для задержания группы немедленно мобилизовали специальную группу реагирования и оперативных сотрудников. Сначала правоохранители задержали 18 человек, которые двигались вместе, а вскоре – еще одного, отставшего от основной группы.
Задержанных доставили в пограничное подразделение, где сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в частности поиск организаторов незаконной переправы. Все нарушители будут нести ответственность согласно украинскому законодательству за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Этот случай в очередной раз подчеркивает сложности контроля границы и активность нелегальных каналов миграции в регионе, особенно в приграничных районах Закарпатья.
