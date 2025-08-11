На Закарпатье задержана большая группа нелегалов, пытавшихся проникнуть в Словакию

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 3104 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 27051 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 77382 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 89210 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 60543 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 118124 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 122035 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104207 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72215 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122345 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
50%
753мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 109401 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 50092 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79483 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 52050 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69573 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 3174 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 27105 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 70276 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 80179 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 101351 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 216408 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 364082 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 266183 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

На Закарпатье задержана большая группа нелегалов, пытавшихся проникнуть в Словакию

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

На Закарпатье вблизи села Палло задержаны 19 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией. Нарушителей обнаружили камеры, на место прибыли оперативные группы.

На Закарпатье задержана большая группа нелегалов, пытавшихся проникнуть в Словакию

Вблизи села Палло на Ужгородщине пограничники Чопского отряда задержали 19 граждан Украины, которые незаконно пытались пересечь границу со Словакией. Нарушителей зафиксировали камеры, а на место прибыли оперативные группы для их задержания. Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Группа из 19 человек была обнаружена недалеко от украинско-словацкой границы, когда пыталась незаконно попасть на территорию Словакии. Инцидент произошел вблизи села Палло на Ужгородщине, где пограничники Чопского отряда зафиксировали движение нарушителей с помощью камер наблюдения.

Для задержания группы немедленно мобилизовали специальную группу реагирования и оперативных сотрудников. Сначала правоохранители задержали 18 человек, которые двигались вместе, а вскоре – еще одного, отставшего от основной группы.

Задержанных доставили в пограничное подразделение, где сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в частности поиск организаторов незаконной переправы. Все нарушители будут нести ответственность согласно украинскому законодательству за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Этот случай в очередной раз подчеркивает сложности контроля границы и активность нелегальных каналов миграции в регионе, особенно в приграничных районах Закарпатья.

Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали09.08.25, 20:48 • 9888 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная пограничная служба Украины
Словакия
Украина