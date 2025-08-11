На Закарпатті затримали велику групу нелегалів, які намагалися проникнути до Словаччини
На Закарпатті поблизу села Палло затримано 19 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Порушників виявили камери, на місце прибули оперативні групи.
Деталі
Група з 19 осіб була викрита неподалік українсько-словацького кордону, коли намагалася незаконно потрапити на територію Словаччини. Інцидент стався поблизу села Палло на Ужгородщині, де прикордонники Чопського загону зафіксували рух порушників за допомогою камер спостереження.
Для затримання групи миттєво мобілізували спеціальну групу реагування та оперативних співробітників. Спершу правоохоронці затримали 18 осіб, які рухалися разом, а незабаром – ще одного, який відстав від основної групи.
Затриманих доставили до прикордонного підрозділу, де наразі триває встановлення всіх обставин події, зокрема пошук організаторів незаконної переправи. Усі порушники нестимуть відповідальність згідно з українським законодавством за спробу незаконного перетину державного кордону.
Цей випадок вкотре наголошує на складнощах контролю кордону та активності нелегальних каналів міграції в регіоні, особливо у прикордонних районах Закарпаття.
