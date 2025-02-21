Grimes надіслала тривожне повідомлення Маску про їхню дитину під час його виступу з бензопилою

Співачка Grimes опублікувала у X пост, у якому заявила, що мільярдер Ілон Маск ігнорує її повідомлення щодо серйозних медичних проблем їхньої дитини. Це сталося в той час, коли мільярдер брав участь у Конференції консервативних політичних дій (CPAC) разом із президентом Аргентини Хав’єром Міллеєм. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Grimes, чиє справжнє ім'я Клер Еліз Буше, є матір'ю трьох з 13 відомих дітей Маска - чотирирічного X Æ A-12, трирічної Екси і дворічного Техно. Минулого тижня Ешлі Сент-Клер заявила, що народила найменшу дитину Маска всього п'ять місяців тому.

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У четвер Маск був присутній на Конференції консервативних політичних дій разом з президентом Аргентини Хав'єром Міллеєм. Він тримав у руках бензопилу, одягнувши сонцезахисні окуляри-авіатори і кепку MAGA, що символізувало скорочення, які він проводить у федеральному уряді.

Саме тоді Grimes опублікувала допис, який наразі видалений, де просила мільярдера звʼязатися з нею стосовно їхньої дитини.

"Будь ласка, дай відповідь на медичну кризу нашої дитини. Мені шкода робити це публічно, але ігнорувати цю ситуацію більше неприпустимо. Це вимагає негайної уваги", - написала Grimes.

Вона написала, що Маск навіть не зобов'язаний був їй відповідати, а міг зв'язатися з нею через третю особу.

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"Якщо ти не хочеш зі мною розмовляти, будь ласка, признач або найми кого-небудь, хто зможе, щоб ми могли рухатися далі у вирішенні цієї проблеми. Це терміново, Ілоне", - ідеться у дописі співачки.

Підписники в соціальних мережах у відповідь висловили Grimes своє співчуття і задалися питанням, чому вона вирішила винести це на публіку, заявивши, що наслідки можуть завдати непоправної шкоди.

"Я не буду розкривати подробиці, але він не відповідає на текстові повідомлення, дзвінки або електронні листи і пропускає всі зустрічі, а наша дитина буде страждати від довічної інвалідності, якщо він не відповість якомога швидше, тому мені потрібно, щоб він, чорт забирай, відповів, і якщо мені доведеться чинити публічний тиск, то, вважаю, ми знаходимося саме в цьому становищі", - написала жінка.

Маск на момент публікації не відповів на повідомлення Grimes, хоча він зробив кілька постів на X відтоді, як вона попросила про допомогу.

Після того, як Grimes видалила пост, один з її підписників заявив, що її оригінальний твіт потрапив у "тіньовий бан" від X.

Раніше Grimes вже боролася з Маском за право опіки над дітьми. Минулого тижня вона висловила невдоволення тим, що мільярдер взяв їхнього сина X Æ A-12 на пресконференцію в Овальному кабінеті з Трампом.

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