Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

На фоне нового российского наступления на разных фронтах в Украине Афины изучают список старых и новых запросов Киева о военной помощи, которую смогут передать из резервов греческих вооруженных сил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Foreign policy.

Детали

Греция обязалась продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это не будет негативно сказываться на мощности греческих вооруженных сил. Как пишет Foreign policy, Афины не будут передавать зенитные установки до того, как они будут заменены на новые.

Сообщается, что Украина запросила от Греции ракеты и снаряды для зенитных систем, комплексы Patriot и С-300, запчасти для истребителей F-16 и по возможности сами F-16, ракетные установки RM-70, инженерное оборудование, противокорабельные системы Harpoon, артиллерийские снаряды (калибром 155, 152, 122 и 102 мм), минометные и танковые ракеты (калибром 125, 120, 105, 30, 35 и 40 мм).

Как уже сообщала газета Kathimerini, и украинцы, и их союзники ищут решения, которые помогут укрепить потенциал Киева.

К таким решениям относится передача зенитных боеприпасов, имеющихся в Греции, для использования в системах, которые уже есть у украинцев.

Отмечается, что Афины уже прибегают к межгосударственным контрактам с США и Чехией, которые закупают боеприпасы и другие материалы от имени Киева в интересах бюджета греческого министерства обороны.

Дополнение

23 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом усилия для привлечения широкого круга участников будущего Саммита мира и подготовку к двустороннему соглашению по безопасности.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил завершение переговоров с Грецией по заключению двустороннего соглашения о безопасности и поблагодарил страну за поддержку Украины.