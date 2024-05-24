Греція вивчає нові і старі запити України щодо військової допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
Греція вивчає старі та нові запити України на військову допомогу, включаючи ракети, зенітні системи, винищувачі та боєприпаси, гарантуючи при цьому, що це не матиме негативного впливу на спроможність її власних збройних сил.
На тлі нового російського наступу на різних фронтах в Україні Афіни вивчають список старих і нових запитів Києва про військову допомогу, яку зможуть передати з резервів грецьких збройних сил. Про це УНН повідомляє із посиланням на Foreign policy.
Деталі
Греція зобов'язалася продовжувати надавати допомогу Києву доти, доки це не буде негативно позначатися на потужності грецьких збройних сил. Як піше Foreign policy, Афіни не будуть передавати зенітні установки до того, як їх буде замінено на нові.
Повідомляється, що Україна запросила від Греції ракети і снаряди для зенітних систем, комплекси Patriot і С-300, запчастини для винищувачів F-16 і по можливості самі F-16, ракетні установки RM-70, інженерне обладнання, протикорабельні системи Harpoon, артилерійські снаряди (калібром 155, 152, 122 і 102 мм), мінометні й танкові ракети (калібром 125, 120, 105, 30, 35 і 40 мм).
Як уже повідомляла газета Kathimerini, і українці, і їхні союзники шукають рішення, які допоможуть зміцнити потенціал Києва.
До таких рішень належить передача зенітних боєприпасів, наявних у Греції, для використання в системах, що вже є в українців.
Зазначається, що Афіни вже вдаються до міждержавних контрактів зі США та Чехією, які закуповують боєприпаси та інші матеріали від імені Києва в інтересах бюджету грецького міністерства оборони.
Доповнення
23 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом зусилля для залучення якнайширшого кола учасників майбутнього Саміту миру та підготовку до двосторонньої безпекової угоди.
Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква обговорив завершення переговорів з Грецією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку та подякував країні за підтримку України.