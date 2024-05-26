Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева

Завтра, 27 мая, определенных Укрэнерго лимитов на электроэнергию хватит в среднем на 81% потребностей Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

В ДТЭК рассказали, что в Киеве и Киевской, Одесской, Донецкой областях, а также в Днепропетровской области по указанию Укрэнерго, 27 мая графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00.

По данным компании, в Киеве определенных Укрэнерго лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы.

В случае изменений, в ДТЭК пообещали оперативно информировать на своем телеграм-канале.

Завтра графики отключения света будут действовать с 6 утра в течение всех суток