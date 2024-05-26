Графіки відключень: в ДТЕК розповіли про ліміти на електроенергію для Києва
Київ • УНН
27 травня лімітів електроенергії, встановлених "Укренерго", вистачить в середньому на 81% потреб Києва, графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00.
Завтра, 27 травня, визначених Укренерго лімітів на електроенергію вистачить в середньому на 81% потреб Києва. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає УНН.
В ДТЕК розповіли, що у Києві та на Київщині, Одещині, Донеччині, а також на Дніпропетровщині за вказівкою Укренерго, 27 травня графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00.
За даними компанії, у Києві визначених Укренерго лімітів вистачить в середньому на 81% потреб столиці.
В разі змін, в ДТЕК пообіцяли оперативно інформувати на своєму телеграм-каналі.
Завтра графіки відключення світла будуть діяти з 6 ранку протягом всієї доби26.05.24, 19:05 • 28479 переглядiв