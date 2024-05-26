Завтра графіки відключення світла будуть діяти з 6 ранку протягом всієї доби
Київ • УНН
Завтра з 6 ранку до опівночі для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Завтра, 27 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
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Як повідомляється, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти з 06:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
За даними компанії, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
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