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Завтра графіки відключення світла будуть діяти з 6 ранку протягом всієї доби

Київ • УНН

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Завтра з 6 ранку до опівночі для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Завтра, 27 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти з 06:00 до 24:00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

За даними компанії, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

На одній з підстанцій обленерго на Дніпропетровщині знайшли вибуховий пристрій26.05.24, 11:07 • 29125 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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