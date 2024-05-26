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На одній з підстанцій обленерго на Дніпропетровщині знайшли вибуховий пристрій

На одній з підстанцій обленерго на Дніпропетровщині знайшли вибуховий пристрій

Київ • УНН

 • 29125 перегляди

На підстанції обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій, для знешкодження якого знадобилося втручання поліції та вибухотехніків.

На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики.

У Хмельницькій області після ракетної атаки було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. На ранок усіх заживлено. На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через пошкодження газорозподільних мереж було припинено газопостачання для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 абонентів – у Харківській.

На Сумщині поряд з однією з газорозподільних станцій було влучання ворожого снаряда. Без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.

Окрім того, повідомляється, що минулої доби, 25 травня  потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

З 20:00 до 24:00 застосовувалися обмеження споживачів. На поточну добу обмежень не планується, але на ситуацію можуть впливати погодні умови, а також рівень споживання електроенергії. Тому звертаємося до споживачів з проханням про важливість розумного та відповідального споживання

- інформує Міненерго.

Також Міненерго повідомляє, що на одній із шахт Донеччини вийшла з ладу підйомна машина ствола. На той момент у шахті перебували 14 робітників, їх усіх вивели на поверхню. Тривають ремонтні роботи.

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Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що до зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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