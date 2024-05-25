Завтра в Україні відключати світло не планують
Київ • УНН
За повідомленням «Укренерго», завтра в Україні не планується обмежувати споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів протягом доби.
Завтра в Україні протягом доби не планують обмежувати споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів, передає УНН із посиланням на Укреннерго.
... протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується
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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що до зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну.