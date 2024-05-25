ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 15:35  •  12850 просмотра

Read in English

По сообщению "Укрэнерго", завтра в Украине не планируется ограничивать потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в течение суток.

Завтра в Украине в течение суток не планируют ограничивать потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

... в течение суток во всех регионах Украины ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется 

- сообщили в компании.
Image

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что к зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  83943 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  97883 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  124334 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  119884 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  122848 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115176 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107241 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101360 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97330 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  170394 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Новости по теме
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

  •  12850 просмотра
Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

  •  12694 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

  •  15354 просмотра
Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

  •  17435 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

  •  16370 просмотра
Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

  •  17950 просмотра
Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

  •  15526 просмотра
Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

  •  15245 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

  •  14447 просмотра
Китай должен защищать Украину - Зеленский

Китай должен защищать Украину - Зеленский

  •  16712 просмотра

Популярные

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

  •  47857 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

  •  53795 просмотра
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

  •  75534 просмотра
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

  •  65960 просмотра
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

  •  48281 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  170372 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  164925 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  242948 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  280088 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  376646 просмотра

Завтра в Украине отключать свет не планируют

По сообщению "Укрэнерго", завтра в Украине не планируется ограничивать потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в течение суток.

Общество •   •  12850 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

Возле Вышгорода под Киевом горит лес и трава, что вызвало гигантский столб дыма, который видно из столицы, хотя его причина до сих пор неизвестна.

Криминал и ЧП •   •  12694 просмотра
Под Киевом произошел масштабный лесной пожар: в небо поднимаются столбы дыма

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

В результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове погибли 2 человека, 24 получили ранения, 15 пропали без вести, при этом в здании находилось более 200 человек.

Война •   •  15354 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

российский удар по торговому центру в Харькове привел к гибели и ранению гражданских лиц. Зеленский осудил атаку оккупантов как еще одно проявление российского безумия и подлого терроризма со стороны путина.

Война •   •  17435 просмотра
Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

В результате атаки россиян на строительный гипермаркет в Харькове погибли два человека и еще 24 - ранены, при этом по меньшей мере 15 человек из более 200, которые находились в здании, не выходят на связь.

Война •   •  16370 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Недавние провокации россии на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве, такие как демонтаж эстонских пограничных буев, являются частью ее типичной гибридной тактики запугивания и устрашения, и НАТО должно действовать решительно, чтобы защитить эти страны от российских угроз.

Война •   •  17950 просмотра
Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Российские войска нанесли удар по Центральному парку Харькова и строительному гипермаркету, вызвав большой пожар и много жертв.

Общество •   •  15526 просмотра
Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Более 200 человек могли находиться в строительном гипермаркете в Харькове, когда россия нанесла по нему удар, вызвав масштабный пожар и жертвы. Зеленский призвал усилить поддержку противовоздушной обороны, чтобы предотвратить такие атаки.

Война •   •  15245 просмотра
Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

российский удар по строительному гипермаркету в Харькове вызвал крупный пожар, много жертв и пропавших без вести.

Война •   •  14447 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

Китай должен защищать Украину - Зеленский

Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.

Война •   •  16712 просмотра
Китай должен защищать Украину - Зеленский