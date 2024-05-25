Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине в течение суток не планируют ограничивать потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

... в течение суток во всех регионах Украины ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется - сообщили в компании.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что к зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину.