На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Министерство энергетики.

В Хмельницкой области после ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. На утро все запитаны. На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за повреждения газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение для более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области и 35 абонентов - в Харьковской.

На Сумщине рядом с одной из газораспределительных станций было попадание вражеского снаряда. Без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки, 25 мая потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Также в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

С 20:00 до 24:00 применялись ограничения потребителей. На текущие сутки ограничений не планируется, но на ситуацию могут влиять погодные условия, а также уровень потребления электроэнергии. Поэтому обращаемся к потребителям с просьбой о важности разумного и ответственного потребления - информирует Минэнерго.

Также Минэнерго сообщает, что на одной из шахт Донецкой области вышла из строя подъемная машина ствола. На тот момент в шахте находились 14 рабочих, их всех вывели на поверхность. Продолжаются ремонтные работы.

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Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что к зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину.