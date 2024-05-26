Завтра графики отключения света будут действовать с 6 утра в течение всех суток

Завтра, 27 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 06:00 до 24:00. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать с 06:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

По данным компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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