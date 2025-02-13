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Госсекретарь США после визита в Мюнхен посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Госсекретарь США после визита в Мюнхен посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 8466 просмотра

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Марко Рубио посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и встречу G7 13-15 февраля. После этого он отправится с визитом в Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения региональной стабильности.

Государственный секретарь США Марко Рубио отправится в немецкий Мюнхен 13 февраля для участия в ежегодной конференции по безопасности. После визита в ФРГ чиновник посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Государственный департамент США, пишет УНН.

Детали

Как сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, глава ведомства в Мюнхене "обсудит ряд приоритетов США с международными партнерами".

Находясь в Мюнхене, секретарь Рубио также примет участие во встрече министров иностранных дел G7,

- передала Брюс.

Также в Госдепе рассказали, что после этого чиновник 15-18 февраля отправится в Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, взаимодействие Рубио с высокопоставленными чиновниками "будет способствовать интересам США по развитию регионального сотрудничества, стабильности и мира".

Поездка будет сосредоточена на освобождении американских и других заложников из плена ХАМАС, переходе ко Второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе и противодействии дестабилизирующей деятельности иранского режима и его ставленников,

- рассказали в Госдепе.

Напомним

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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