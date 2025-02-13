Держсекретар США після візиту до Мюнхена відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та ОАЕ

Державний секретар США Марко Рубіо вирушить до німецького Мюнхен 13 лютого для участі в щорічній конференції з безпеки. Після візиту до ФРН посадовець відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомляє Державний департамент США, пише УНН.

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Як повідомила прес-секретарка Держдепу Теммі Брюс, глава відомства у Мюнхені "обговорить низку пріоритетів США з міжнародними партнерами".

Перебуваючи в Мюнхені, секретар Рубіо також візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7,

Також у Держдепі розповіли, що після цього чиновник 15-18 лютого вирушить до Ізраїлю, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з заявою американського зовнішньополітичного відомства, взаємодія Рубіо з високопосадовцями "сприятиме інтересам США щодо розвитку регіональної співпраці, стабільності та миру".

Поїздка буде зосереджена на звільненні американських та інших заручників із полону ХАМАС, переході до Другої фази угоди про припинення вогню в Газі та протидії дестабілізуючій діяльності іранського режиму та його ставлеників,