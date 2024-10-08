Горит уже вторые сутки: появились спутниковые фото нефтяного терминала рф в Феодосии, который атаковали ВСУ
Киев • УНН
Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.
Появились первые спутниковые фото российской нефтебазы в оккупированном порту вблизи Феодосии. Снимки свидетельствуют, что система ПВО рядом не пострадала, хотя совсем рядом с ней горят резервуары. Об этом пишет «Радио Свобода», передает УНН.
Детали
Издание обнародовало первые спутниковые снимки пожара в порту Феодосии в аннексированном Крыму.
В издании отметили, что осенью 2022 года на территории базы была установлена система ПВО «Панцирь-С1», которая не спасла нефтебазу от удара.
На спутниковом снимке видно, что она не пострадала после атаки, хотя и находилась прямо напротив одного из горящих резервуаров с топливом.
Напомним,
После удара ВСУ второй день продолжает гореть нефтеналивной порт в оккупированной Феодосии. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м,
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