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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Горит уже вторые сутки: появились спутниковые фото нефтяного терминала рф в Феодосии, который атаковали ВСУ

Горит уже вторые сутки: появились спутниковые фото нефтяного терминала рф в Феодосии, который атаковали ВСУ

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:28  •  5007 просмотра

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Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.

Появились первые спутниковые фото российской нефтебазы в оккупированном порту вблизи Феодосии. Снимки свидетельствуют, что система ПВО рядом не пострадала, хотя совсем рядом с ней горят резервуары. Об этом пишет «Радио Свобода», передает УНН.

Детали

Издание обнародовало первые спутниковые снимки пожара в порту Феодосии в аннексированном Крыму.

В издании отметили, что осенью 2022 года на территории базы была установлена система ПВО «Панцирь-С1», которая не спасла нефтебазу от удара.

На спутниковом снимке видно, что она не пострадала после атаки, хотя и находилась прямо напротив одного из горящих резервуаров с топливом.

Напомним,

После удара ВСУ второй день продолжает гореть нефтеналивной порт в оккупированной Феодосии. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м,

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии8 октября 2024, 05:54 • 23377 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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