Площа пожежі після ураження нафтового терміналу в Феодосії збільшилася до 2,5 тис. квадратних метрів

В тимчасово окупованій Феодосії продовжує горіти нафтоналивний порт після успішного удару Сил оборони України. Площа пожежі збільшилася до 2,5тис. квадратних метрів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Нафтоналивний порт у Феодосії продовжує палати. Площа займання збільшилася до 2,5тис. кв. м. - написав Коваленко у Telegram.

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Нагадаємо

7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.