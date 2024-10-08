Площа пожежі після ураження нафтового терміналу в Феодосії збільшилася до 2,5 тис. квадратних метрів
Київ • УНН
Після удару ЗСУ продовжує горіти нафтоналивний порт у окупованій Феодосії. Площа пожежі зросла до 2,5 тис. кв. м, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.
В тимчасово окупованій Феодосії продовжує горіти нафтоналивний порт після успішного удару Сил оборони України. Площа пожежі збільшилася до 2,5тис. квадратних метрів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Нафтоналивний порт у Феодосії продовжує палати. Площа займання збільшилася до 2,5тис. кв. м.
"Догорає": Андрющенко поділився новими кадрами пожежі після ураження у Феодосії08.10.24, 08:54 • 36136 переглядiв
Нагадаємо
7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.