"Догорає": Андрющенко поділився новими кадрами пожежі після ураження у Феодосії
Київ • УНН
Радник мера Маріуполя повідомив, що пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії досі триває. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по цьому об'єкту, який використовувався для забезпечення російської армії.
Пожежа після ураження нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму досі триває, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Феодосія. Звірим годинники. Пожежа нікуди не поділась. Догорає", - повідомив Андрющенко, поділившись новими кадрами з місця події.
Контекст
7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.