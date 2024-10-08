"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии
Киев • УНН
Советник мэра Мариуполя сообщил, что пожар на нефтяном терминале в оккупированной Феодосии до сих пор продолжается. Ранее Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по этому объекту, который использовался для обеспечения российской армии.
Пожар после поражения нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму до сих пор продолжается, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Феодосия. Сверим часы. Пожар никуда не делся. Догорает", - сообщил Андрющенко, поделившись новыми кадрами с места происшествия.
Контекст
7 октября Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.