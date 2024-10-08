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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Площадь пожара после поражения нефтяного терминала в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров

Площадь пожара после поражения нефтяного терминала в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:40  •  3399 просмотра

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После удара ВСУ продолжает гореть нефтеналивной порт в оккупированной Феодосии. Площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Во временно оккупированной Феодосии продолжает гореть нефтеналивной порт после успешного удара Сил обороны Украины. Площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН

Нефтеналивной порт в Феодосии продолжает пылать. Площадь возгорания увеличилась до 2,5 тыс. кв. м.

- написал Коваленко в Telegram.

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии8 октября 2024, 05:54 • 13867 просмотров

Напомним 

7 октября Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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