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Горить вже другу добу: з'явились супутникові фото нафтового термінала рф у Феодосії, який атакували ЗСУ

Горить вже другу добу: з'явились супутникові фото нафтового термінала рф у Феодосії, який атакували ЗСУ

Київ • УНН

 • 13230 перегляди

З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.

З'явились перші супутникові фото російської нафтобази в окупованому порту поблизу Феодосії. Знімки свідчать, що система ППО поруч не постраждала, хоча зовсім поруч неї палають резервуари. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Видання оприлюднило перші супутникові знімки пожежі в порту Феодосії в анексованому Криму.

У виданні відзначили, що восени 2022 року на території бази було встановлено систему ППО "Панцир-С1", яка не врятувала нафтобазу від удару.

На супутниковому знімку видно, що вона не постраждала після атаки, хоча й знаходилася прямо навпроти одного із палаючих резервуарів з паливом.

Нагадаємо

Після удару ЗСУ другий день продовжує горіти нафтоналивний порт у окупованій Феодосії. Площа пожежі зросла до 2,5 тис. кв. м,

"Догорає": Андрющенко поділився новими кадрами пожежі після ураження у Феодосії08.10.24, 08:54 • 36136 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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