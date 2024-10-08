Горить вже другу добу: з'явились супутникові фото нафтового термінала рф у Феодосії, який атакували ЗСУ
Київ • УНН
З'явилися перші супутникові знімки пожежі на нафтобазі в окупованому порту Феодосії. Система ППО "Панцир-С1" не постраждала, хоча знаходилася поруч із палаючими резервуарами.
З'явились перші супутникові фото російської нафтобази в окупованому порту поблизу Феодосії. Знімки свідчать, що система ППО поруч не постраждала, хоча зовсім поруч неї палають резервуари. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.
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Видання оприлюднило перші супутникові знімки пожежі в порту Феодосії в анексованому Криму.
У виданні відзначили, що восени 2022 року на території бази було встановлено систему ППО "Панцир-С1", яка не врятувала нафтобазу від удару.
На супутниковому знімку видно, що вона не постраждала після атаки, хоча й знаходилася прямо навпроти одного із палаючих резервуарів з паливом.
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Після удару ЗСУ другий день продовжує горіти нафтоналивний порт у окупованій Феодосії. Площа пожежі зросла до 2,5 тис. кв. м,
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