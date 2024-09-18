Google, подразделение Alphabet, в среду выиграл судебный процесс против антимонопольного штрафа Европейского Союза в размере 1,49 млрд евро (1,7 млрд долларов США), тогда как Qualcomm не смогла отменить штраф, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейская комиссия в своем решении 2019 года заявила, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы помешать веб-сайтам использовать брокеров, отличных от ее платформы AdSense, которые предоставляли поисковую рекламу. Практики, которые, по его словам, были незаконными, имели место с 2006 по 2016 год.

Суд ЕС общей юрисдикции, расположенный в Люксембурге, в основном согласился с оценками дела антимонопольным органом ЕС, но отменил штраф, заявив, что Еврокомиссия не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства.

"Комиссия также не продемонстрировала, что рассматриваемые положения, во-первых, возможно, сдерживали инновации, во-вторых, помогали Google сохранять и укреплять свое доминирующее положение на национальных рынках для анализируемой онлайн-рекламы в поиске, и, наконец, что они, возможно, нанесли ущерб потребителям", - заявили судьи.

Google заявила, что дело касалось узкого подмножества текстовых объявлений в поиске, размещенных на ограниченном количестве веб-сайтов издателей.

"Мы внесли изменения в наши контракты в 2016 году, чтобы удалить соответствующие положения еще до решения Комиссии. Мы рады, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф", - сообщила компания в электронном письме.

Еврокомиссия, которая может подать апелляцию в Суд ЕС (CJEU), заявила, что изучит решение и обдумает возможные дальнейшие шаги.

Штраф AdSense, один из трех штрафов, которые обошлись Google в общей сложности в 8,25 млрд евро, был наложен после жалобы Microsoft в 2010 году.

На прошлой неделе компания проиграла свою последнюю битву против штрафа в 2,42 млрд евро, наложенного за использование ее сервиса сравнения цен для получения несправедливого преимущества над более мелкими европейскими конкурентами.

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В деле Qualcomm американский производитель микросхем сумел убедить Суд общей юрисдикции сократить свой антимонопольный штраф ЕС с 242 млн евро до 238,7 млн евро.

Судьи отклонили все его аргументы. Еврокомиссия наложила штраф в 2019 году, заявив, что Qualcomm продавала свои чипсеты ниже себестоимости в период с 2009 по 2011 год, применяя практику, известную как хищническое ценообразование, чтобы помешать британскому производителю программного обеспечения для телефонов Icera, который теперь является частью Nvidia.

Еврокомиссия заявила, что также приняла к сведению это постановление.

Qualcomm, которая может подать апелляцию в CJEU, не сразу ответила на запрос о комментарии.

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