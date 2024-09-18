Google виграв суд проти антимонопольного штрафу ЄС на 1,49 млрд євро, Qualcomm програв

Google, підрозділ Alphabet, у середу виграв судовий процес проти антимонопольного штрафу Європейського Союзу обсягом 1,49 млрд євро (1,7 млрд доларів США), тоді як Qualcomm не змогла скасувати штраф, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Європейська комісія у своєму рішенні 2019 року заявила, що Google зловживала своїм домінуючим становищем, щоб завадити вебсайтам використовувати брокерів, відмінних від її платформи AdSense, які надавали пошукову рекламу. Практики, які, за його словами, були незаконними, мали місце з 2006 до 2016 року.

Суд ЄС загальної юрисдикції, розташований у Люксембургу, здебільшого погодився з оцінками справи антимонопольним органом ЄС, але скасував штраф, заявивши, що Єврокомісія не взяла до уваги всі відповідні обставини.

"Комісія також не продемонструвала, що положення, що розглядаються, по-перше, можливо, стримували інновації, по-друге, допомагали Google зберігати і зміцнювати своє домінуюче становище на національних ринках для аналізованої онлайн-реклами в пошуку, і, нарешті, що вони, можливо, завдали шкоди споживачам", - заявили судді.

Google заявила, що справа стосувалася вузької підмножини текстових оголошень у пошуку, розміщених на обмеженій кількості вебсайтів видавців.

"Ми внесли зміни до наших контрактів у 2016 році, щоб видалити відповідні положення ще до рішення Комісії. Ми раді, що суд визнав помилки у початковому рішенні та скасував штраф", - повідомила компанія в електронному листі.

Єврокомісія, яка може подати апеляцію до Суду ЄС (CJEU), заявила, що вивчить рішення та обміркує можливі подальші кроки.

Штраф AdSense, один із трьох штрафів, які обійшлися Google загалом у 8,25 млрд євро, був накладений після скарги Microsoft у 2010 році.

Минулого тижня компанія програла свою останню битву проти штрафу у 2,42 млрд євро, накладеного за використання її сервісу порівняння цін для отримання несправедливої ​​переваги над дрібнішими європейськими конкурентами.

Суд ЄС залишив у силі рекордний штраф Google на суму 2,4 млрд євро

У справі Qualcomm американський виробник мікросхем зумів переконати Суд загальної юрисдикції скоротити свій антимонопольний штраф ЄС з 242 млн євро до 238,7 млн євро.

Судді відхилили усі його аргументи. Єврокомісія наклала штраф у 2019 році, заявивши, що Qualcomm продавала свої чіпсети нижче за собівартість у період з 2009 по 2011 рік, застосовуючи практику, відому як хижацьке ціноутворення, щоб перешкодити британському виробнику програмного забезпечення для телефонів Icera, який тепер є частиною Nvidia.

Єврокомісія заявила, що також взяла до відома цю постанову.

Qualcomm, яка може подати апеляцію до CJEU, не відразу відповіла на запит про коментар.

Apple програла у суді ЄС справу про податкові пільги на 13 млрд євро