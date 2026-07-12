Глава МИД Украины Сибига 13 июля посетит Брюссель для участия в заседании Совета ЕС
Киев • УНН
Андрей Сибига примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и мероприятии по освобождению украинцев, удерживаемых россией. Ключевые темы - санкции, ПВО и вступление Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Брюссель 13 июля. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, а также в тематическом мероприятии высокого уровня, посвященном поддержке ЕС усилий Украины по освобождению незаконно удерживаемых россией гражданских украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Детали
Также ожидается выступление Сибиги на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
Ключевыми темами станут усиление санкционного давления на россию, принятие 21 пакета санкций ЕС, укрепление возможностей ПВО и оборонной поддержки Украины, развитие европейской антибаллистической коалиции, открытие переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в ЕС и приближение мира
В ведомстве добавили, что данное мероприятие будет посвящено координации дальнейших усилий по возвращению незаконно удерживаемых россией украинских гражданских лиц, усилению международной поддержки Украины и привлечению внимания к системным нарушениям россией международного гуманитарного права и прав человека.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский присоединятся в понедельник, 13 июля, в Париже к встрече "коалиции желающих" для поддержки Украины.