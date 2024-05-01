Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

В Израиле состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление французского политика в X.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства Франции озвучил главе израильского правительства условия Парижа для установления мира в регионе Ближнего Востока.

Заложники должны быть освобождены. Должно быть подписано прекращение огня. Деэскалация должна начаться в Ливане. Это условия для мира в Израиле и в регионе - заявил Сежурне.

Глава МИД Франци подчеркнул, что сбалансированная политика Парижа остается неизменной.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с призывом помочь предотвратить возможную выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест высокопоставленных чиновников его страны.

ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN