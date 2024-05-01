Глава МЗС Франції обговорив з Нетаньяху умови миру на Близькому Сході
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн оголосив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху умови миру на Близькому Сході, які включають звільнення заручників, підписання угоди про припинення вогню і початок деескалації в Лівані.
В Ізраїлі відбулась зустріч прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне. Про це пише УНН з посиланням на заяву французького політика в X.
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Голова зовнішньополітичного відомства Франції озвучив очільнику ізраїльського уряду умови Парижу для встановлення миру в регіоні Близького Сходу.
Заручники повинні бути звільнені. Має бути підписане припинення вогню. Деескалація має початися в Лівані. Це умови для миру в Ізраїлі та в регіоні
Глава МЗС Франці підкреслив, що збалансована політика Парижу залишається незмінною.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт високопосадовців його країни.
ХАМАС розглядає пропозицію про припинення вогню і звільнення заручників - CNN30.04.24, 08:00 • 20038 переглядiв