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Глава МАГАТЭ Гросси "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться на должность Генсека ООН

Киев • УНН

 • 14916 просмотра

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.

Глава МАГАТЭ Гросси "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться на должность Генсека ООН

Аргентинец, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очень серьезно рассматривает возможность баллотироваться на должность  Генсека ООН. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Аргентинского совета по международным отношениям (CARI), передает УНН со ссылкой на La Nacion.

Должность станет вакантной в 2026 году, когда завершится полномочия Антониу Гутерреша.

Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался, это процесс, который начнется в конце этого года, когда будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Я рассматриваю это, и я рассматриваю это очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент

- сказал Гросси.

Гросси, который имеет прямой контакт с президентом страны Хавьером Милеем, отметил, что у него с ним "прекрасные отношения", и они несколько раз встречались.

"У нас было много разговоров об этом. Мы обсудили всю международную повестку дня. Также потому, что я считаю, что это часть диалога, который нам нужно поддерживать", - сказал Гросси.

Гросси также упомянул о "параличе" Совбеза ООН.

"Это не может двигаться вперед. Я считаю, что лица, принимающие международные решения, должны работать с имеющейся реальностью, а не с той, которая должна быть. Если бы у нас был Совет Безопасности, который бы работал идеально, у нас, очевидно, не было бы конфликтов, которые есть. И мы должны признать реальность этих стратегических поляризаций, которые существуют, и то, какая возможность изменить это в кратко- или среднесрочной перспективе. Эта возможность не очень велика", - заявил он.

Бербок может занять пост председателя Генассамблеи ООН - СМИ18.03.25, 18:09 • 28994 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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