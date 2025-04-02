Голова МАГАТЕ Гроссі "серйозно розглядає" можливість балотуватися на посаду Генсека ООН

Аргентинець, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що дуже серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду Генсека ООН. Про це він сказав під час виступу на заході Аргентинської ради з міжнародних відносин (CARI), передає УНН з посиланням на La Nacion.

Посада стане вакантною у 2026 році, коли завершиться повноваження Антоніу Гутерреша.

Процес відбору наступника Гутерріша ще не розпочався, це процес, який розпочнеться наприкінці цього року, коли буде опубліковано відповідний заклик до висування кандидатур у рамках Генеральної Асамблеї ООН. Я розглядаю це, і я розглядаю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на даний момент - сказав Гроссі.

Гроссі, який має прямий контакт із президентом країни Хав’єром Мілеєм, зазначив, що у нього з ним "чудові відносини", і вони кілька разів зустрічалися.

"У нас було багато розмов про це. Ми обговорили весь міжнародний порядок денний. Також тому, що я вважаю, що це частина діалогу, який нам потрібно підтримувати", - сказав Гроссі.

Гроссі також згадав про "параліч" Радбезу ООН.

"Це не може рухатися вперед. Я вважаю, що особи, які приймають міжнародні рішення, повинні працювати з наявною реальністю, а не з тією, яка повинна бути. Якби у нас була Рада Безпеки, яка б працювала ідеально, у нас, очевидно, не було б конфліктів, які є. І ми повинні визнати реальність цих стратегічних поляризацій, які існують, і те, яка можливість змінити це в коротко- або середньостроковій перспективі. Ця можливість не дуже велика", - заявив він.

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