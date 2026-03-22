Гибель проводницы во время эвакуации - Илоне Вовк было всего 19 лет

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

На Одесской железной дороге Илона Вовк получила смертельные травмы от встречного поезда. Девушка помогала людям покинуть вагоны из-за угрозы обстрела.

Фото: www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

В ночь на 22 марта на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушку смертельно травмировал встречный поезд, когда она помогала людям покинуть вагоны, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает УНН.

Подробности

Илона Вовк - чрезвычайно болезненная потеря, которую железнодорожная семья понесла этой ночью. 19-летняя девочка только-только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество - ее активность наша команда Персонала заметила и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии. Все было впереди - она горела работой

 - подчеркнул председатель правления "Укрзализныци".

Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры работники вынуждены проводить эвакуацию пассажиров, чтобы не оставлять их в опасности. В частности, на Приднепровской железной дороге заблаговременная эвакуация позволила спасти пассажиров и бригаду после попадания беспилотника в локомотив. На Одесской железной дороге во время эвакуации фатальные обстоятельства привели к гибели проводницы. Девушку смертельно травмировал встречный поезд в момент, когда она помогала пассажирам.

Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии - именно направлялась на помощь пассажирам

- написал Александр Перцовский.

Он также добавил: "Светлая память нашей юной проводнице Илоне! Не поднялась рука сделать ее фото черно-белым - пусть мчится вдаль своих цветных мечтаний. Гордимся, что ты была с нами, и нам немного удалось показать тебе большой железнодорожный мир. В постоянном контакте с родными. Сделаем все, чтобы ее память увековечить и в ее честь осуществлять мечты юных железнодорожников".

Напомним

На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за российской дроновой угрозы поезд насмерть сбил проводницу. Также один пассажир получил травмы средней тяжести.

Алла Киосак

ОбществоУНН-Одесса
Дорожно-транспортное происшествие
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Германия