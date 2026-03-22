Загибель провідниці під час евакуації провідниці - Ілоні Вовк було всього 19 років

Ексклюзив
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
Популярнi новини
Окупанти перетворюють коледжі ТОТ Донеччини на "відстійники" для російських бойовиків - ЦНСPhoto22 березня, 06:03 • 15598 перегляди
Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці22 березня, 07:44 • 21286 перегляди
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 20215 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto10:04 • 33359 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ10:13 • 10995 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 51299 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 49091 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 47050 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 116529 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 73035 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 25249 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 29293 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 28975 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 32223 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 29979 перегляди
Загибель провідниці під час евакуації провідниці - Ілоні Вовк було всього 19 років

Київ • УНН

 • 3582 перегляди

На Одеській залізниці Ілона Вовк отримала смертельні травми від зустрічного потяга. Дівчина допомагала людям покинути вагони через загрозу обстрілу.

Загибель провідниці під час евакуації провідниці - Ілоні Вовк було всього 19 років
Фото: www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

У ніч на 22 березня на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчину смертельно травмував зустрічний поїзд, коли вона допомагала людям залишити вагони, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.

Деталі

Ілона Вовк - надзвичайно болюча втрата, яку залізнична родина зазнала цієї ночі. 19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині. Все було попереду - вона горіла роботою

 - наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Через обстріли залізничної інфраструктури працівники змушені проводити евакуацію пасажирів, щоб не залишати їх у небезпеці. Зокрема, на Придніпровській залізниці завчасна евакуація дозволила врятувати пасажирів і бригаду, після влучання безпілотника в локомотив. На Одеській залізниці під час евакуації фатальні обставини призвели до загибелі провідниці. Дівчину смертельно травмував зустрічний поїзд у момент, коли вона допомагала пасажирам.

Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам

- написав Олександр Перцовський.

Він також додав: "Світла пам'ять нашій юній провідниці Ілоні! Не піднялася рука зробити її фото чорно-білим - нехай мчить у даль своїх кольорових мрій. Пишаємось, що ти була з нами, і нам трохи вдалося показати тобі великий залізничний світ. В постійному контакті з рідними. Зробимо все, щоб її пам'ять увічнити та на її честь здійснювати мрії юних залізничників".

Нагадаємо

На Одеській залізниці під час евакуації через російську дронову загрозу потяг на смерть збив провідницю. Також один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

Алла Кіосак

СуспільствоУНН-Одеса
Дорожньо-транспортна пригода
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Німеччина