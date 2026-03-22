Загибель провідниці під час евакуації провідниці - Ілоні Вовк було всього 19 років

У ніч на 22 березня на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчину смертельно травмував зустрічний поїзд, коли вона допомагала людям залишити вагони, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.

Ілона Вовк - надзвичайно болюча втрата, яку залізнична родина зазнала цієї ночі. 19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині. Все було попереду - вона горіла роботою - наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Через обстріли залізничної інфраструктури працівники змушені проводити евакуацію пасажирів, щоб не залишати їх у небезпеці. Зокрема, на Придніпровській залізниці завчасна евакуація дозволила врятувати пасажирів і бригаду, після влучання безпілотника в локомотив. На Одеській залізниці під час евакуації фатальні обставини призвели до загибелі провідниці. Дівчину смертельно травмував зустрічний поїзд у момент, коли вона допомагала пасажирам.

Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам - написав Олександр Перцовський.

Він також додав: "Світла пам'ять нашій юній провідниці Ілоні! Не піднялася рука зробити її фото чорно-білим - нехай мчить у даль своїх кольорових мрій. Пишаємось, що ти була з нами, і нам трохи вдалося показати тобі великий залізничний світ. В постійному контакті з рідними. Зробимо все, щоб її пам'ять увічнити та на її честь здійснювати мрії юних залізничників".

На Одеській залізниці під час евакуації через російську дронову загрозу потяг на смерть збив провідницю. Також один пасажир отримав травми середньої тяжкості.