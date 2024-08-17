Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Министерство финансов Германии на запрос Общественного прокомментировало информацию СМИ о прекращении помощи Украине с 2025 года. В немецком ведомстве отметили, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов, передает УНН.

Детали

В то же время в комментарии написали, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья «Модернизация» в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

«Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств до того времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения», - отметили в Минфине ФРГ.

В пресс-службе немецкого ведомства добавили, что еще не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

«Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты», - резюмировали там.

Контекст

17 августа немецкие медиа, в частности Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung, написали о якобы планах правительства Германии не выделять военную помощь Украине с 2025 года. Представитель МИД Украины назвал такие тезисы манипулятивными. Минфин Германии в комментарии Общественному сказал, что помощь Украине частично переложится на международные программы.

Журналисты писали, что Германия текущие контракты выполнит, но новых запросов от Минобороны Украины принимать не будет, это не будет заложено в немецком бюджетном планировании.

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