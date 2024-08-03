Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подписала 2 августа предварительное соглашение о подаче страной заявки на проведение Олимпийских игр в 2040 году, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Правительство единодушно поддерживает новую заявку Германии на проведение Олимпиады и Паралимпиады. Мы хотим использовать большие возможности, которые Олимпийские игры предлагают для нашей сплоченности, нашей экономики и спорта", - сказала Фезер на мероприятии в Париже, который сейчас принимает летние Олимпийские игры.

Министр отметила, что в 2040 году будет отмечаться 50-летие воссоединения Германии, поэтому подача заявки на этот год станет «сильным символом» и «знаком демократии».

Правительство ФРГ заявило, что собирается выделить 6,95 миллиона евро на подготовку заявки.

Заинтересованность в участии в конкурсе на проведение Олимпиады выразили Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Рейнско-Рурский регион. Немецкие высокопоставленные спортивные чиновники отмечали, что, вероятнее всего, заявку подадут от двух городов или регионов.

Дополнение

После Олимпиады-2024 в Париже следующим хозяином летних Игр в 2028 году станет американский Лос-Анджелес, а в 2032 году Олимпиада состоится в австралийском Брисбене.