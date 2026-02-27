Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях на фронте в течение суток 27 февраля

Силы обороны Украины продолжают сдерживать массированные атаки российских оккупационных войск. По оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 22:00, противник нанес 57 авиаударов и использовал более пяти тысяч дронов-камикадзе, сосредоточивая основные усилия на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях. Всего произошло 120 боестолкновений. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Гуляйпольском направлении, где враг совершил 33 атаки в районах Доброполья, Прилук и Зализничного, девять из которых продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении зафиксировано 23 штурмовых действия, во время которых оккупанты пытались продвинуться к Покровску, Мирнограду и близлежащим населенным пунктам. Также высокая активность сохраняется на Константиновском направлении, где украинские воины отбили 13 атак вблизи Плещеевки, Иванополья и Софиевки.

Потери врага и ситуация на других направлениях

На Покровском направлении украинские подразделения нанесли противнику ощутимые потери, ликвидировав и ранив более 40 оккупантов, а также уничтожив склад боеприпасов и пункт управления БпЛА.

В ходе контрбатарейной борьбы и работы РЭБ было уничтожено или подавлено 243 вражеских беспилотника различных типов. На Приднепровском и Ореховском направлениях наступательных действий врага в течение вечера не зафиксировано, однако сохраняется высокая интенсивность обстрелов приграничных районов на Северо-Слобожанском направлении.

российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы