Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях на фронте в течение суток 27 февраля

19:28 • 1946 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 11379 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 18648 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 28754 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 31398 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 36780 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 51005 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45277 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38957 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33214 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Популярные новости
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 14399 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 22996 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18021 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 16132 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 11579 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 520 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 10851 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 11660 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 16231 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18112 просмотра
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 2472 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 4344 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 5230 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 22827 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52924 просмотра
Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях на фронте в течение суток 27 февраля

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают массированные атаки российских оккупантов, зафиксировано 120 боестолкновений. Противник нанес 57 авиаударов и использовал более 5 тысяч дронов-камикадзе.

Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях на фронте в течение суток 27 февраля

Силы обороны Украины продолжают сдерживать массированные атаки российских оккупационных войск. По оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 22:00, противник нанес 57 авиаударов и использовал более пяти тысяч дронов-камикадзе, сосредоточивая основные усилия на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях. Всего произошло 120 боестолкновений. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Гуляйпольском направлении, где враг совершил 33 атаки в районах Доброполья, Прилук и Зализничного, девять из которых продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении зафиксировано 23 штурмовых действия, во время которых оккупанты пытались продвинуться к Покровску, Мирнограду и близлежащим населенным пунктам. Также высокая активность сохраняется на Константиновском направлении, где украинские воины отбили 13 атак вблизи Плещеевки, Иванополья и Софиевки.

Потери врага и ситуация на других направлениях

На Покровском направлении украинские подразделения нанесли противнику ощутимые потери, ликвидировав и ранив более 40 оккупантов, а также уничтожив склад боеприпасов и пункт управления БпЛА.

В ходе контрбатарейной борьбы и работы РЭБ было уничтожено или подавлено 243 вражеских беспилотника различных типов. На Приднепровском и Ореховском направлениях наступательных действий врага в течение вечера не зафиксировано, однако сохраняется высокая интенсивность обстрелов приграничных районов на Северо-Слобожанском направлении.

российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы

Степан Гафтко

