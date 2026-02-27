$43.210.03
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
15:15 • 11296 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 18567 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 28686 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 31346 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 36748 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50967 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45264 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38943 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33211 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень на фронті протягом доби 27 лютого

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Сили оборони України стримують масовані атаки російських окупантів, зафіксовано 120 боєзіткнень. Противник завдав 57 авіаударів та використав понад 5 тисяч дронів-камікадзе.

Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень на фронті протягом доби 27 лютого

Сили оборони України продовжують стримувати масовані атаки російських окупаційних військ. За оперативною інформацією Генерального штабу станом на 22:00, противник завдав 57 авіаударів та використав понад п'ять тисяч дронів-камікадзе, зосереджуючи основні зусилля на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом відбулося 120 боєзіткнень. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша кількість штурмів зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де ворог здійснив 33 атаки в районах Добропілля, Прилук та Залізничного, дев’ять з яких тривають досі.

На Покровському напрямку зафіксовано 23 штурмові дії, під час яких окупанти намагалися просунутися до Покровська, Мирнограда та навколишніх населених пунктів. Також висока активність зберігається на Костянтинівському напрямку, де українські воїни відбили 13 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та Софіївки.

Втрати ворога та ситуація на інших напрямках

На Покровському напрямку українські підрозділи завдали противнику відчутних втрат, ліквідувавши та поранивши понад 40 окупантів, а також знищивши склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

У ході контрбатарейної боротьби та роботи РЕБ було знищено або подавлено 243 ворожі безпілотники різних типів. На Придніпровському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога протягом вечора не зафіксовано, проте зберігається висока інтенсивність обстрілів прикордонних районів на Північно-Слобожанському напрямку.

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи27.02.26, 21:28 • 1810 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Прилуки
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка