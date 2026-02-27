Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень на фронті протягом доби 27 лютого

Сили оборони України продовжують стримувати масовані атаки російських окупаційних військ. За оперативною інформацією Генерального штабу станом на 22:00, противник завдав 57 авіаударів та використав понад п'ять тисяч дронів-камікадзе, зосереджуючи основні зусилля на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом відбулося 120 боєзіткнень. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша кількість штурмів зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де ворог здійснив 33 атаки в районах Добропілля, Прилук та Залізничного, дев’ять з яких тривають досі.

На Покровському напрямку зафіксовано 23 штурмові дії, під час яких окупанти намагалися просунутися до Покровська, Мирнограда та навколишніх населених пунктів. Також висока активність зберігається на Костянтинівському напрямку, де українські воїни відбили 13 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та Софіївки.

Втрати ворога та ситуація на інших напрямках

На Покровському напрямку українські підрозділи завдали противнику відчутних втрат, ліквідувавши та поранивши понад 40 окупантів, а також знищивши склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

У ході контрбатарейної боротьби та роботи РЕБ було знищено або подавлено 243 ворожі безпілотники різних типів. На Придніпровському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога протягом вечора не зафіксовано, проте зберігається висока інтенсивність обстрілів прикордонних районів на Північно-Слобожанському напрямку.

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи