Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток произошло 100 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины один массированный ракетно-авиационный удар, применив 19 ракет разных типов, два ракетных удара( с использованием трех ракет), 52 авиационных удара (в том числе 74 Кабамы), применил 554 дроны-камикадзе и совершил более 2980 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 2 боевых столкновения. ВСУ отбили попытку противника продвинуться в районе населенного пункта Старица.

На Купянском: враг 9 раз пытался вытеснить защитников с занимаемых позиций. Впрочем украинские силы отбили 6 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Мясожаровка и Дружелюбовка. Следовательно, потерь позиций не было допущено, ситуация контролируемая. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки, Андреевки и Ивановки.

На Лиманском: украинские воины отразили попытку противника атаковать позиции в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Северском: зафиксировано 11 атак террористической страны. ВСУ отбили 8 штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Раздоловки. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском: произошло 9 боевых столкновений. Защитниками Украины отбиты 8 попыток российских оккупантов атаковать вблизи населенных пунктов Калиновка, Белогоровка, Клещиевка, Андреевка и времен Яр. Ситуация напряженная.

На Торецком: была отбита атака врага от Зайцево в сторону Курдюмовки, потерь позиций не допущено.

на Покровском: захватчики предприняли 21 попытку оттеснить защитников с позиций. Не имели успеха 9 атак противника из района населенного пункта Очеретино. Кроме того, ВСУ отбили 8 штурмов вблизи Сокола, Новоселовки первой, Яснобродивки и Уманского. Продолжаются по два боевых столкновения неподалеку от Сокола и камышового.

На Кураховском: произошла 21 атака врага, из которых успешно отбиты 17 штурмовых действий вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного. В то же время противник не оставляет попыток протиснуть наши оборонительные рубежи в районе Красногоровки, где происходят еще 4 боевых столкновения. Ситуация под контролем ВСУ.

На Времовском: произошло 5 боевых столкновений, 4 из которых были отражены в районах Урожайного и Старомайорского. Тем не менее, продолжается отражение еще одной атаки вблизи Урожайного. Ситуация контролируемая.

На Ореховском: зафиксировано 5 атак оккупантов, где защитники отбили две в районе Малой Токмачки. Сейчас идут бои в районах населенных пунктов малые Щербаки и Новоандреевка. Ситуация напряженная. Украинцы проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском: было отбито 8 попыток врага оттеснить украинские подразделения на плацдармах на левом берегу Днепра, неподалеку от крынок. Ситуация контролируемая.

Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях