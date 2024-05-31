Генштаб: відбулося 100 бойових зіткнень за добу, найнапруженіша залишається обстановка на Курахівському і Покровському напрямках
Київ • УНН
Протягом дня противник завдав численних ракетних, авіаційних та безпілотних ударів по території України, в той час як українські війська відбили кільканадцять ворожих атак на декількох фронтах.
З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння
Ситуація на напрямках
На Харківському: відбулося 2 бойові зіткнення. ЗСУ відбили спробу противника просунутися в районі населеного пункту Стариця.
На Куп’янському: ворог 9 разів намагався витіснити Захисників із займаних позицій. Втім українські Сили відбили 6 штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, М’ясожарівка та Дружелюбівка. Відтак, втрат позицій не було допущено, ситуація контрольована. Тривають бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.
На Лиманському: українські воїни відбили спробу противника атакувати позиції у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Сіверському: зафіксовано 11 атак терористичної країни. ЗСУ відбили 8 штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Роздолівки. Втрат позицій не допущено.
На Краматорському: відбулося 9 бойових зіткнень. Захисниками України відбито 8 спроб російських окупантів атакувати поблизу населених пунктів Калинівка, Білогорівка, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр. Ситуація напружена.
На Торецькому: було відбито атаку ворога від Зайцевого в бік Курдюмівки, втрат позицій не допущено.
На Покровському: загарбники здійснювали 21 спробу відтіснити Захисників із позицій. Не мали успіху 9 атак противника з району населеного пункту Очеретине. Крім того, ЗСУ відбили 8 штурмів поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Уманського. Продовжуються по два бойові зіткнення неподалік від Сокола й Очеретиного.
На Курахівському: відбулася 21 атака ворога, з яких успішно відбито 17 штурмових дій поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного. Водночас противник не полишає спроб протиснути наші оборонні рубежі в районі Красногорівки, де відбуваються ще 4 бойові зіткнення. Ситуація під контролем ЗСУ.
На Времівському: відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких було відбито в районах Урожайного та Старомайорського. Проте, триває відбиття ще однієї атаки поблизу Урожайного. Ситуація контрольована.
На Оріхівському: зафіксовано 5 атак окупантів, де Захисники відбили дві у районі Малої Токмачки. Нині точаться бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Українці проводять заходи щодо стабілізації обстановки.
На Придніпровському: було відбито 8 спроб ворога відтіснити українські підрозділи на плацдармах на лівому березі Дніпра, неподалік від Кринок. Ситуація контрольована.
Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення, левова частка - на Курахівському та Покровському напрямках30.05.24, 20:56 • 28578 переглядiв